Kopfus Klopfus und Fiebrus Plagus machen mit ihren Kollegen die kleinen Beschwerden im Alltag sichtbar und Verfora habe ein Mittel dagegen. In Apotheken und Drogerien gebe es nun Memorykarten zum Mitnehmen. Mit der zugehörigen Augmented-Reality-App könne man die Quälgeister in 3D zu Hause rumhüpfen lassen und mit ihnen ein Selfie schiessen. An einem Online-Wettbewerb habe zudem jedes Selfie die Chance, einen Preis zu gewinnen.









Die von der Berner Agentur kreierte Kampagne setze am POS mit Stellern und Wettbewerbsskalen Anreize, mitzuspielen. Die neue Verfora-App werde zudem mit einer nationalen Digital-Kampagne mit Bannern und Filmen aktiviert.





Verantwortlich bei Verfora: Chantal Weibel (Head of Marketing VERFORA PAIN CCR), Nicole Hochstrasser (Brand Communication Manager); verantwortlich bei Formeldrei: Moritz Adler (Kreation und Konzept), Lisa Apolloni (Beratung), Lukas Binggeli (Art Direction); verantwortlich bei Arillo (Online); Arthur Ruppel (Beratung und UX/UI Design), Nicolas Cusan (UX und Development), Sebastian Fischer (Tech-Lead und Development); verantwortlich bei Boutiq: Mike Huber (Director), Chantal Gugger (Producer), Marco Fischer (Producer & Creative Director); Colorbleed (3D Animation). (pd/log)