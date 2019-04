Webby Awards: Vier Schweizer Projekte nominiert

Bei den 23. Webby Awards, laut «New York Times» der höchsten Auszeichnung des Internets, sind auch Schweizer Projekte nominiert, wie der Veranstalter auf Anfrage von persoenlich.com mitteilt.

In der Kategorie «Video: Documentary» steht «The Missing» vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes zur Wahl. In der Kategorie «Podcasts: Health & Wellness» wurde «My Survival Story» von My Survival Story nominiert. Die Agentur Freundliche Grüsse ist mit «Sound Taxi» in der Kategorie «Apps, Mobile, and Voice: Best Use of GPS» im Rennen. Und Hinderling Volkart und D One haben gleich zwei Platzierungen – dies mit «50 Years of Music Charts» in den Kategorien «Apps, Mobile, and Voice: Music» und «Websites: Best Data Visualization».

Neben dem Jury-Preis haben die Projekte auch die Chance, den «People’s Voice Award» zu gewinnen, welcher durch eine öffentliche Abstimmung vergeben wird. Noch bis am Donnerstag, 18. April, kann online abgestimmt werden. Die Gewinner werden am Dienstag, 23. April, publiziert. Die Preisvergabe findet am Montag 13. Mai, in New York statt. (cbe)