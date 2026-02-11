Publiziert am 11.02.2026

Die Gesamt-Visibility für Displaywerbung lag bei 72,7 Prozent, ein Minus von 2,5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal. Das zeigt der am Mittwoch veröffentlichte Quartalsbericht der Initiative Digital Ad Trust Switzerland.

Auf Desktop sank die Sichtbarkeit auf 79,6 Prozent (−1,7 Prozentpunkte). Das Standard-Format 300x250 verlor 2,5 Prozentpunkte und erreichte eine Viewability von 76 Prozent. Das grossformatige 300x600 kam auf 86,3 Prozent.

Im Mobile-Bereich fiel die Gesamt-Visibility deutlicher auf 68,3 Prozent (−2,9 Prozentpunkte). Das Format 320x416/480 ging um 3,6 Prozentpunkte auf 71,2 Prozent zurück. Lediglich das Mobile-Format 300x600 legte um 0,6 Prozentpunkte zu.

Bei Videoanzeigen lag die Gesamt-Visibility bei 74,7 Prozent (−1,4 Prozentpunkte). Mobile-Instream-Formate fielen auf 76,5 Prozent (−3,6 Prozentpunkte). Outstream-Formate entwickelten sich hingegen positiv, sowohl auf Desktop (+1,1 Prozentpunkte) als auch auf Mobile (+0,2 Prozentpunkte).

Die Ad-Fraud-Rate blieb auf tiefem Niveau bei 0,58 Prozent (−0,03 Prozentpunkte). Während die Desktop-Rate auf 0,98 Prozent anstieg, verbesserte sich der Mobile-Bereich auf 0,36 Prozent (−0,15 Prozentpunkte). Besonders niedrige Werte zeigten sich dabei bei mobilen High-Impact-Formaten.

Die Brand-Safety-Blockierungsrate blieb mit 0,02 Prozent nahezu unverändert und unterstreicht die hohe Qualität und Sicherheit der digitalen Werbeumfelder in der Schweiz, wie es in der Mitteilung heisst.

Roland Ehrler, Präsident von Digital Ad Trust Switzerland: «Die Zahlen des vierten Quartals zeigen eine typische Entwicklung im stark mit Werbung gebuchten Weihnachtsquartal. Trotz rückläufiger Visibility-Werte bleibt die Qualität des Schweizer Digitalmarktes hoch, insbesondere die sehr niedrigen Ad-Fraud- und Brand-Safety-Werte bestätigen das Vertrauen in das Ökosystem.» (pd/cbe)