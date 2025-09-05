Publiziert am 05.09.2025

Die Agentur hat auf dem Mittelallalin oberhalb von Saas-Fee ein Virtual-Reality-Erlebnis namens «VirtuAllalin» entwickelt. Knapp 4000 Gäste nutzten das Angebot seit dem Launch Ende Juni.

Auf 3500 Meter Höhe können Besucher mit neun VR-Brillen ein 15-minütiges Erlebnis durchlaufen. Die Anwendung führt Nutzer auf den Spuren des Tourismuspioniers Johann Josef Imseng durch eine virtuelle Welt. Dabei fliegen sie mit einer Bergdohle über das Gletschergebiet oberhalb von Saas-Fee, lösen Rätsel und erkunden einen digitalen Ort im Gletscherinneren.

Bandara kombinierte für die Umsetzung 3D-Elemente mit gefilmten 360-Grad-Aufnahmen. Das ermöglicht Gästen auch bei schlechten Wetterbedingungen einen Panoramablick auf die 18 umliegenden Viertausender.

Seit dem Start Ende Juni nutzten laut Mitteilung knapp 4000 Gäste das VR-Angebot. Am Ende können Besucher dem virtuellen Gletscher Fragen stellen, die eine KI-Anwendung beantwortet. Bisher stellten Nutzer über 7800 Fragen – von einfachen Wissensfragen über humorvolle Anfragen bis zu persönlichen Themen.

Das Projekt verbindet laut Bandara Wissensvermittlung über die Gletschernatur und Regionalgeschichte mit interaktivem Storytelling und Gamification-Elementen. (pd/cbe)