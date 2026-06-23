Publiziert am 23.06.2026

Florian Hitz leitet das Unternehmen seit September 2025 als CEO, nachdem er zuvor als CTO tätig war, heisst es in einer Mitteilung. Mit einem geschärften Leistungsportfolio und einem überarbeiteten Webauftritt unterstreicht die Agentur, die nach eigenen Angaben unter anderem für die Coop-Gruppe arbeitet, diesen Anspruch. Adressiert werden vier Kundensegmente: Grossunternehmen, KMU, öffentliche Verwaltungen sowie Agenturen und Designer, für die raffiniert als technischer Realisierungspartner auftreten will.

Begleitet wird die Neuausrichtung vom Relaunch der Website unter raffiniert.biz. Die Plattform basiert auf einem Headless-Setup mit Next.js und Payload CMS und erreicht nach Unternehmensangaben in allen Kategorien des Google Lighthouse Scores die Maximalpunktzahl von 100. «Wir wollen langfristige Partnerschaften auf Augenhöhe führen», lässt sich Hitz in der Mitteilung zitieren. (pd/cbe)