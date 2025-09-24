Publiziert am 24.09.2025

Die Wemf AG übernimmt die operative Leitung der Forschungstätigkeit von Online Data Switzerland. Das Werbemedienforschungsinstitut garantiere die Verlässlichkeit und Qualität der Online-Forschung, teilt die Arbeitsgemeinschaft Online Data Switzerland am Mittwoch mit. Damit werde eine einheitliche und vergleichbare Traffic-Messung sichergestellt mit dem Ziel, faire Rahmenbedingungen für die Teilnehmenden im Schweizer Onlinemarkt zu schaffen, heisst es.

Online Data Switzerland hat die Traffic-Messung für Websites und Apps von Mediapulse übernommen, die ihre Tätigkeit aus Finanzmangel Ende 2024 aufgegeben hatte. Online Data Switzerland stehe einer Beteiligung weiterer Medienunternehmen offen gegenüber, schreibt die Arbeitsgemeinschaft. (sda/spo)