Auch im Internet wird nach Ostereiern gesucht. Die Suche nach dem Keyword «Ostereier» anhand der Find-Maschine ArgYou auf sämtlichen digitalen Kanälen im Internet ergebe interessante Ergebnisse, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Messung für die Schweiz erzielt einen Nachfragewert von durchschnittlich 62 Abfragen pro Such- und Social-Media-Kanal in den letzten 30 Tagen. Von sämtlichen Usern im Internet wird der Begriff «Ostereier» am häufigsten auf search.ch eingetippt, gefolgt von Google und LinkedIn. Diese Analyse zeigt aber auch: Bei 6,9 Millionen aktiven Nutzern in der Schweiz sind das sehr tiefe Werte. «Die meisten Menschen suchen ihre Ostereier im Garten und nicht im Internet», so Christoph Glauser, CEO von ArgYou, auf Anfrage.

