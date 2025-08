Blue Sport: Wenn Zubi mit Alberto an der Sportbar bei Emma fachsimpelt

Das Format zeigt drei Figuren in einer virtuellen Sportbar, die Saisonprognosen erstellen und diskutieren. Umgesetzt wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit der AI Media Agency (AMA).

Vollständig KI-generierte Charaktere

Die Protagonisten des Formats sind komplett KI-generiert: Die virtuelle Gastgeberin Emma und die Figur Alberto, die Albert Einstein gleicht, entstanden durch textbasierte KI-Bildproduktion. Pascal Zuberbühler, der frühere Nationaltorwart der Schweizer Fussballnationalmannschaft und heutige Fussballexperte bei Blue Sport, wurde als digitale 3D-Cartoon-Version auf Basis einer einzigen Bildquelle erstellt.





Ihre Stimmen erhielten alle Hauptfiguren durch Sprecher von Blue Sport, die sie in Schweizer Dialekt nachsynchronisierten. Walter Andreas Müller übernahm die Vertonung sämtlicher Nebenfiguren.

Efiziente Produktion dank KI-Technologie

Das Format wurde im 3D-Cartoon-Stil realisiert. Während vergleichbare konventionelle Animationen Kosten von rund 100'000 Franken pro Minute verursachen, konnte die Produktion mit deutlich reduziertem Budget umgesetzt werden. Möglich machten dies generative Bild- und Animationsmodelle, ergänzt durch Nachbearbeitung und professionelle Vertonung.

Die zugrundeliegenden Datenmodelle ermöglichen mittlerweile präzise Darstellungen von Anatomie, Bewegungsdynamiken und mimischen Übergängen. Dies erlaubt den langfristigen Aufbau von Figuren mit visueller Wiedererkennbarkeit bei gleichzeitiger thematischer und stilistischer Flexibilität.Blue Sport nutzt die drei Figuren für Saisonprognosen, die am Ende der Spielzeit mit den tatsächlichen Ergebnissen verglichen werden sollen. Wie das Format künftig eingesetzt wird, ist noch nicht entschieden, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilt: «Wir beobachten aktuell noch die Resonanz unserer Community und können uns gut vorstellen, dass wir die drei Figuren auch während der Saison ab und zu mal wieder in Szene setzen.»Die AI Media Agency sieht ihre Arbeit an der Schnittstelle zwischen Technologie und Storytelling. Das KI-Unternehmen betont, dass die KI nichts autonom produziert, sondern menschliche Ideen, redaktionelle Konzepte und dramaturgische Arbeit durch technische Tools umsetzt.Mit diesem Projekt gilt die Blue Entertainment AG als Pionierin im Bereich KI-basierter Entertainment-Formate in der Schweiz. Das Format demonstriert den Einsatz von KI-Technologie als effizientes Werkzeug zur Content-Produktion bei reduziertem Ressourceneinsatz – und testet damit neue Produktionswege für audiovisuelle Inhalte im Sportbereich. (pd/nil)