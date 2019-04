Mit den neuen Inventarfiltern könnten Werbetreibende noch besser kontrollieren, in welchem Umfeld ihre Anzeigen in Instant Articles, In-stream-Videos und Audience Networkt ausgespielt werden. Sie hätten dabei die Wahl zwischen den drei Filtern: Full inventory, Standard inventory und Limited Inventory. Das schreibt Facebook Business in einem Blog-Post.







Limited Inventory biete dabei maximalen Schutz, ähnlich wie die bereits verfügbare Opt-in-Option. Moderaten Schutz erhalte man mit Standard Inventory, dies sei die Standardwahl bei der Anzeigenschaltung. Fullinventory wähle einen minimalen Schutz, Anzeigen könnten dabei in allen geeigneten Umfelder erscheinen. (log)