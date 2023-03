Die unabhängige Branchenorganisation und Forschungsstelle Mediapulse erhebt und publiziert monatlich die Nutzer- und Besuchs-Zahlen für die Schweizer Onlineportale. «Und diese Zahlen sind für watson.ch/fr sehr erfreulich», heisst es in einer Mitteilung.

Seit Juli 2021 habe Watson in der Westschweiz die Zahl der Besuchende um 155 Prozent steigern können, diejenige der Schweizer Visits um 137 Prozent. Auch im Januar habe watson.ch/fr wieder einen signifikanten Anstieg verzeichnet. Die Visits aus der Schweiz seien von 845‘400 im Dezember 2022 auf 1,15 Millionen im Januar 2023 gestiegen. Dies entspreche einer Steigerung um 36 Prozent gegenüber Vormonat.

Watson.ch/fr erreicht laut eigenen Angaben täglich rund 28‘000 IDs/Geräte und verzeichnet damit im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg um 46 Prozent – dies sei «ein neuer Höchstwert».

Quelle: Mediapulse Online Content Traffic Data, Schweiz, watson.ch/fr, 1. Juli 2021 – 31. Januar 2023, Average IDs per Day (in'000)





«Das explosive Wachstum von watson.ch/fr freut uns sehr. Man kann bald sagen, in der Westschweiz führen alle digitalen Kanäle zu watson.ch/fr und wir haben keinen Grund zur Annahme, dass sich daran in nächster Zeit etwas ändern wird», lässt sich Maurice Thiriet, Geschäftsführer von Watson, in der Mitteilung zitieren. (pd/cbe)