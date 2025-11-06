Best of Swiss Apps: White Risk gewinnt den «Master»

Publiziert am 06.11.2025

Am Donnerstag sind im Zürcher Kongresshaus die «Best of Swiss Apps»-Awards verliehen worden. Aus 136 Einreichungen zeichnete die Jury 50 App-Projekte aus. Den Titel «Master of Swiss Apps 2025» erhielt White Risk vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF.

Die Jury begründete ihre Entscheidung: «White Risk ist die Schweizer Plattform für Lawinenprävention. Die App setzt neue Standards in der Wintertourenplanung: Mit beeindruckender technologischer Umsetzung, sinnvoller Architektur und konsistenter Nutzerführung erleichtert sie die Planung und Durchführung von Touren erheblich. Innovative Funktionen wie automatische Schlüsselstellen-Erkennung, fundierte Lawinenbeurteilungen, Offline-Verfügbarkeit und umfangreiche Lernangebote machen sie zur unverzichtbaren, lebensrettenden Plattform.»

Die 60-köpfige Fachjury vergab insgesamt 10 Gold-, 16 Silber- und 24 Bronze-Auszeichnungen in zehn Kategorien. White Risk holte neben dem Hauptpreis Gold in der Kategorie Functionality sowie Silber in den Kategorien Innovation, User Experience und Technology. Die Lawinenpräventions-Plattform überzeugte sowohl die Expertenjury als auch die Leserschaft des Netztickers und das Saalpublikum, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.

Die Gold-Gewinner nach Kategorien

Business Impact : Urban Connect 2025 (Urban Connect)

: Urban Connect 2025 (Urban Connect) Customer Experience : 20 Minuten – Nachrichten (TX Group – 20 Minuten/Unic)

: 20 Minuten – Nachrichten (TX Group – 20 Minuten/Unic) Design : Post-App Preview (Die Schweizerische Post/Ubique Innovation)

: Post-App Preview (Die Schweizerische Post/Ubique Innovation) Extended Interaction : VirtuAllalin (Saastal Bergbahnen/Bandara VR)

: VirtuAllalin (Saastal Bergbahnen/Bandara VR) Functionality : White Risk (WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF)

: White Risk (WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF) Innovation : Eiren AI: Meditation & To Do (Tobias Schär)

: Eiren AI: Meditation & To Do (Tobias Schär) Technology : Post-App Preview (Die Schweizerische Post/Ubique Innovation)

: Post-App Preview (Die Schweizerische Post/Ubique Innovation) User Engagement : Nordic-Challenge «Alle laufen lang» (Graubünden Ferien/Unic)

: Nordic-Challenge «Alle laufen lang» (Graubünden Ferien/Unic) User Experience : Post-App Preview (Die Schweizerische Post/Ubique Innovation)

: Post-App Preview (Die Schweizerische Post/Ubique Innovation) Accessibility (Sonderkategorie): Caritas Markt (Genossenschaft Caritas-Markt/Bitforge)

Der von Ti&m verliehene «Hack an App»-Award ging an Moritz Finsterwald für seine Musik-App. Die nächste Award Night findet am 11. November 2026 im Zürcher Kongresshaus statt. (pd/cbe)