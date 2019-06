Mediacom: Wieso Unternehmen wachsen wollen

Mediacom-CEO Lennart Hintz hat gestern zum fünften Mal seine Gäste zum Digitalmix und eröffnete den Anlass mit Fragen zum Thema «How Innovation Drives Growth»: Wieso wollen wir alle wachsen? Und wie können wir Wachtstum generieren? Wachstum sei das, was alle Marken wollen, aber heute sei das schwieriger als je zuvor, heisst es in einer Mitteilung.

Bianca Best habe mit der Keynote gestartet zum Thema «Emerging Technologies & Scalable Growth: Bringing Tomorrow into Today». Best sei zuletzt als MD bei iProspect und 360i tätig gewesen. Sie führe seit gut einem halben Jahr den Bereich Blink bei Mediacom und ist damit unter anderem für die globalen Partnerbeziehungen verantwortlich. Bosch sei aktuell mit seinen Smart-Home-Technologien als Traditionsunternehmen am Puls der Zeit. Beim Digitalmix beantwortete André Franz, Head of Marketing die Frage, ob wir in künftig noch selber kochen würden und wie die Küche der Zukunft aussehen soll.

Von der Universität Zürich habe Alex Mauri die wichtigsten Punkte seines neu publizierten Whitepapers vorgestellt. Die Publikation handle vom Entwerfen einer AI-gesteuerten Strategie. Den Abschluss habe Cindy Shen gemacht, sie ist Business Development Specialist bei Greenhouse. Sie referierte zum Thema «Human & Machine collaboration for the Greatest!» Shen habeb das Publikum über Bidwiser aufgeklärt. Bidwiser seien Custom-Algorithmen im Bereich Programmatic Buy, die zu Effizienzsteigerungen beitragen würden.

Beim Inspirationsforum von MediaCom diskutieren in entspannter Club-Atmosphäre internationale und nationale Speaker über aktuelle Top Themen sowie Best Practice Cases. MediaCom bietet damit internationale Hintergrundinformationen mit Link zur Schweiz sowie hilfreiche Entscheidungshilfen. (pd/log)