Dept: Yourposition nimmt Namen der Muttergesellschaft an

Die 2003 gegründete Agentur Yourposition ist seit Mai Teil der internationalen Digitalagentur Dept mit Sitz in Holland (persoenlich.com berichtete). Nun segelt die Zürcher Agentur ab sofort unter der Flagge der Muttergesellschaft: «Aus Yourposition wird Dept», heisst es in der Mitteilung.

Yourposition beschäftigt im Noerd in Zürich Oerlikon über 50 Mitarbeitende in den Bereichen Consulting, Digital Advertising, SEO, Content und Analytics. Das Kundenportfolio enthält Unternehmen wie Ex Libris, Comparis, Amag, Betty Bossi oder Tamedia.

«Unsere Kunden sind zunehmend auf der Suche nach integrierten Lösungen», kommentiert Beat Muttenzer, Managing Director. Und genau das liefere Dept. Sie seien zu einer der führenden Agenturen Europas geworden, weil sie in sämtlichen Digitaldisziplinen über Experten mit langjähriger Erfahrung verfügten. «Diese integrierte Herangehensweise spiegelt sich nun auch in unserem Namen», so Muttenzer.

Gleichzeitig erweitert das Unternehmen das Management: Zusätzlich zu den Managing Directors Beat Muttenzer und Lukas Stuber nehmen neu Karin Taheny, Finance, Mirko Mandić, Sales, und Tobias Scholz, Operations, Einsitz in der Schweizer Geschäftsleitung.

Lukas Stuber, Mitgründer von Yourposition und Managing Director, hält fest: «Wir blicken mit viel Freude auf 15 Jahre Yourposition zurück – eine Zeit, in der wir weit mehr erreicht haben, als wir uns bei der Gründung 2003 vorgestellt hatten.» Das beschleunige sich jetzt noch einmal: Denn als Dept arbeiten sie gemäss Stuber länderübergreifend und in allen Disziplinen zusammen. Zugleich würden die Schweizer Kunden weiterhin vor Ort von ihrer Expertise und der breiten Branchen- und Marktkenntnis profitieren. (pd/as)