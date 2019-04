Xing Schweiz: Yves Schneuwyl wechselt zu Coople

Yves Schneuwly ist ab dem 1. Mai für die Coople (Schweiz) tätig. Bei der Online-Plattform für Personalverleih übernimmt der 35-Jährige die Rolle des Managing Directors, wie es in einer Mitteilung heisst. Sein Vorgänger, Anthony Vaslin, hat bereits in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres den Posten des COO übernommen.

Schneuwly stösst von Xing zu Coople. Beim Online-Business-Netzwerk leitete er als Länderverantwortlicher Schweiz und Österreich das B2B- und B2C-Geschäft an der Schnittstelle von Vertrieb, Marketing, Produkt und Betrieb. Vorher war er Geschäftsführer von Universum, dem globalen Spezialisten für Employer Branding Services. Dort entwickelte er operative Strategien für die Schweiz und Osteuropa.

Schneuwly freut sich laut der Mitteilung auf die neue Herausforderung: «Für mich verbindet Coople Digitalisierung, Arbeitsmarkt und Disruption und spielt damit eine Schlüsselrolle bei der Steuerung der Veränderungen in der Arbeitswelt. Ich bin begeistert, Teil des Teams zu werden und zu einer so inspirierenden Vision und einem wirklich einzigartigen Zweck beizutragen.»

Der Basler verfügt über langjährige Erfahrung in globalen, wachstumsstarken Umgebungen, sowohl in der Online- als auch in der Professional Services-Branche. Er arbeitet zudem auch als Strategieberater für Great Place to Work und ist Gastdozent am Institut für Digitale Wirtschaft der Hochschule HWZ Zürich. Er hat einen Bachelor of Science der Universität Basel und einen Executive MBA der Fachhochschule Schweiz. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Basel. (pd/wid)