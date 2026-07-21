Snowflake: Zürich digitalisiert das Reparieren

Publiziert am 21.07.2026

Im Rahmen eines dreijährigen Pilotprojekts unterstützt die Stadt Zürich Reparaturen mit bis zu 100 Franken pro Person und Jahr. Die neue Plattform übernimmt dabei eine Doppelfunktion: Sie dient als Verzeichnis lokaler Reparaturbetriebe und bildet gleichzeitig die technische Grundlage für die Abwicklung des Reparaturbonus. Für die Bevölkerung soll damit die Suche nach passenden Reparaturbetrieben ebenso einfach werden wie die digitale Einlösung der Förderung. Übergeordnetes Ziel: Reparaturen einfacher zugänglich machen und so Ressourcen schonen.

Für Konzeption und Umsetzung verantwortlich zeichnet die Digitalagentur Snowflake Productions. Zum Leistungsumfang gehörten laut einer Mitteilung Society-Centered Design, Service Design, UX Strategy, UX/UI Design, Accessibility sowie die technische Konzeption und Systemarchitektur. Die Plattform wurde konsequent entlang der gesamten Service Journey entwickelt – von der Suche nach einem passenden Reparaturbetrieb über die Registrierung der Betriebe bis hin zur Reservierung und Einlösung des Reparaturbonus. Besonderes Augenmerk lag dabei auf einer möglichst einfachen Benutzerführung sowie auf transparenten Prozessen für Bürgerinnen und Bürger, Reparaturbetriebe und die Stadtverwaltung.

Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts lag auf der digitalen Barrierefreiheit. Die Plattform wurde konsequent Mobile First entwickelt und orientiert sich an den Accessibility-Richtlinien der Stadt Zürich. Damit soll der Zugang zur Reparaturförderung für möglichst viele Menschen einfach und verständlich gestaltet werden.

Die Stadt Zürich versteht die Plattform als wichtigen Baustein ihrer Klimastrategie. Das digitale Angebot soll laufend weiterentwickelt und entlang der Bedürfnisse der Bevölkerung sowie der Reparaturbetriebe ausgebaut werden. (pd/cbe)