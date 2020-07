Die beiden IT-Verbände Digitalswitzerland und ICTswitzerland wollen sich zusammenschliessen. Mit der Fusion wollen die beiden Organisationen vor allem in den Bereichen Ausbildung und Cyber-Sicherheit Synergien nutzen.

Die Entscheidung zum Zusammenschluss der beiden Organisationen sei das Resultat gemeinsamer Gesprächen, die bereits im Herbst 2019 begonnen hätten, teilte ICTswitzerland auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Donnerstag mit.

Zuvor hatte das IT-Nachrichtenportal Netzwoche über eine entsprechende Absichtserklärung berichtet. Die Fusion habe das Potenzial, dem privaten und öffentlichen Sektor sowie der gesamten Gesellschaft Vorteile zu bringen, hiess es dort.

Mitglieder könnten sich mit einer breiteren Auswahl an digitalen Themen auseinandersetzen, insbesondere im Bereich Ausbildung und Cybersecurity. Ausserdem hätten sie Zugang zu einem grösseren Netzwerk von Organisationen, welche die digitale Transformation in der Schweiz anführten, zitierte Netzwoche aus dem Schreiben an die Mitglieder.

Derzeit wird an einem Vorschlag für gemeinsame Strukturen und Prozesse gearbeitet. Ziel sei es, eine breite Unterstützung der beteiligten Parteien zu gewinnen und einen Fusionsvertrag aufzusetzen. Die Mitglieder von Digitalswitzerland sollen laut dem Schreiben am 1. Oktober 2020 über den Zusammenschluss entscheiden. (sda/awp/eh)