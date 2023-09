Knabenschiessen: 130 Farner-Gäste erstmals auf Bauschänzli

Statt wie bis anhin auf der Kaufleuten-Terrasse, fanden sich am Montag rund 130 Kundinnen, Kunden sowie Freundinnen und Freunde der Agentur Farner auf dem Zürcher Bauschänzli ein. Dort wurde laut einer Mitteilung «bei ausgelassener Stimmung und perfektem Wetter angestossen und das Knabenschiessen gefeiert. Dabei durfte der Schiessstand zur Feier des Anlasses nicht fehlen: Kundinnen und Kunden aus dem Agenturnetzwerk, der Wirtschaft oder der Politik haben ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt.

Zum Schluss konnten alle Eingeladenen ein traditionsreiches Give-Away mitnehmen: «Das in Zürich hergestellte Magenbrot im pinken Säckchen erinnert an die feierliche Stimmung am jährlichen Knabenschiessen und hinterlässt Vorfreude auf das nächste Farner Knabenschiessen im 2024», so die Agentur. (pd/cbe)