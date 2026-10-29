Publiziert am 29.10.2026

Die Zürcher Markenberatung MetaDesign hat erneut am Auftritt der Suva gearbeitet. Bereits das Corporate Design, das seit Februar 2018 gilt, stammt von der Agentur. Damals führte die Suva ihre Angebotsmarken Suva Care, Suva Risk, Suva Pro und Suva Liv unter einer Dachmarke zusammen.

Diesmal sei eine «bewusste Evolution» das Ziel gewesen, schreibt MetaDesign in einer Mitteilung vom Mittwoch. Weil die Wiedererkennbarkeit der Suva hoch sei, bleibe Bewährtes erhalten.

Konkret werden die Markenfarben Orange und Blau um intensivere Töne erweitert. Ein neuer Illustrationsstil soll komplexe Inhalte zugänglicher machen. Bei der Typografie verlassen einzelne Buchstaben die Grundlinie oder wechseln mitten im Wort in eine Kursive. Das zeigen die veröffentlichten Sujets. Eines davon stellt den Satz «Das Leben ist schön, solange nichts passiert» in einer stabilen und einer instabilen Variante nebeneinander.

Als Grundlage dienen vier sogenannte Erlebnisprinzipien: engagiert, fair, verlässlich und sympathisch. Entscheidend sei die Frage gewesen, wie die Suva erlebt werden wolle, hält Daniela Bassi, Leiterin Marketing und Kommunikation der Suva, fest. MetaDesign-CEO Lukas Eiselin sieht die Stärke der Suva in der Verbindung von Verlässlichkeit, gesellschaftlicher Verantwortung und einer Kommunikation, die Menschen erreiche. «Unsere Aufgabe bestand darin, diese vorhandenen Qualitäten sichtbar und spürbar zu machen», lässt er sich zitieren. (pd/nil)