Zurich Film Festival: 148 Filme und viele Stars am ZFF

Das diesjährige Zurich Film Festival (ZFF) wartet ab dem 28. September mit 148 Filmen, einer Rekordzahl an Premieren und vielen Stars auf. Erwartet werden unter anderem Jessica Chastain, Diane Kruger, Wim Wenders und Ethan Hawke.



Das ZFF zeigt an der diesjährigen Ausgabe 52 Welt- und Europapremieren, das sind 14 mehr als im vergangenen Jahr. «Wir sind sehr glücklich, dass wir unserem Publikum eine Rekordzahl von Welt- und Europapremieren zeigen können», sagte Christian Jungen, der künstlerische Direktor des ZFF, Donnerstag vor den Medien.



Die hohe Zahl zeige, dass das Ansehen des ZFF in der weltweiten Filmwirtschaft zunehme. Das ZFF findet vom 28. September bis am 8. Oktober statt. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 18. September. (sda/wid)