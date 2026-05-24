Publiziert am 24.05.2026

«Das Zelt» pausiert gemäss SonntagsBlick wegen finanzieller Probleme seine Tournee per 30. Mai. 17 Vorstellungen sind abgesagt, wie die Zeitung schrieb. Für 73 Künstlerinnen und Künstler bedeute das die Einstellung ihrer Gagen, weil es keine Ausfallversicherung gebe.

70 Mitarbeitende seien ab Juni in Kurzarbeit. Aufgrund der Liquiditätsengpässe würden Tickets zurzeit nicht zurückerstattet. «Das Zelt»-Direktor Adrian Steiner sprach gemäss Blick von einer «Verkettung schwieriger Umstände». Er bleibe zuversichtlich und peile für kommenden Herbst einen Neustart an. (sda/spo)