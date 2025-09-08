Ringier: 20'000 Besucher am Energy Air in Thun

Publiziert am 08.09.2025

Auf der Bühne standen unter anderem die schottische Sängerin Amy MacDonald, die deutschen Musiker Kamrad und Leony sowie der US-amerikanische Künstler Ray Dalton. Aus der Schweiz traten Jule X, Anna Rossinelli und Trauffer auf. Mehr als 15 Acts aus verschiedenen Ländern waren am Festival vertreten.

Energy-Moderatoren der fünf Radiostationen führten durch das Programm. Simon Moser und Michel Schelker gestalteten als DJs ein Set als «Local Heroes».

Die viereinhalbstündige Show wurde auf energy.ch, Blue TV und blick.ch übertragen.

Die Ticketnachfrage habe das Angebot deutlich überstiegen, teilt das Ringier-Radio mit: Energy verzeichnete über 2,2 Millionen Anfragen für die 20'000 verfügbaren Gratisplätze. Die Tickets waren ausschliesslich über Gewinnspiele bei Energy und den Partnern wie Swisscom oder Mobiliar erhältlich.

Das Energy Air fand zum elften Mal statt und war erneut ausverkauft. (pd/nil)