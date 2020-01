Zürcher Festspiele: 2020 hat es sich ausgespielt

Vom 5. bis 28. Juni finden in Zürich die Festspiele auf dem Münsterplatz statt. Nun allerdings zum letzten Mal, wie die NZZ berichtet. Der Stiftungsrat der Zürcher Festspielstiftung hat beschlossen, die Spiele nach 2020 nicht weiterzuführen sowie die Stiftung per Ende 2020 aufzulösen. Es sei nicht gelungen, die Finanzierung langfristig zu sichern, begründet der Stiftungsrat seinen Enstcheid in einem Communiqué.

Trotz guten Besucherzahlen wäre es nicht ohne erheblichen zusätzlichen finanziellen Auzfwand möglich, das Programm weiterzuführen, heisst es weiter. Deshalb ist nun dieses Jahr nach fast 25 Jahren Zürcher Festspiele Schluss. (lol)