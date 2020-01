von Christian Beck

Monica Kissling alias Madame Etoile zu Gast beim «Creative Coffee» im Café Plüsch in Zürich-Wiedikon. (Kamera: Edith Hollenstein, Schnitt: Christian Beck)

Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit über 30 Jahren als Astrologin in eigener Praxis tätig. Sie arbeitet für Privatpersonen, erstellt aber auch Analysen für Unternehmen. Seit Ende der 1980er-Jahre arbeitet Kissling regelmässig für verschiedene Printmedien, Radio und TV. Jahrelang hatte sie auf Radio SRF 3 eine wöchentliche Kolumne – dort entstand auch der Künstlername Madame Etoile. Sie war viele Jahre Vizepräsidentin des Schweizer Astrologenbundes SAB, seit Mai 2019 ist sie deren Präsidentin. Am 11. und 12. Januar 2020 veranstaltet der SAB in Zürich den Kongress zur Saturn/Pluto-Konjunktion.

