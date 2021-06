CH Media: 3+ holt «MasterChef» in die Schweiz

In der weltweit populären TV-Kochshow «MasterChef» erhalten Hobbyköche die einmalige Chance, ihre kulinarischen Kreationen von einer prominenten Jury, bestehend aus national und international bekannten Starköchen, probieren und bewerten zu lassen. Nur wer die hochkarätige Jury von sich überzeugen kann, kommt eine Runde weiter. Dem Gesamtsieger winkt der Titel «MasterChef Schweiz» sowie ein attraktives Preisgeld. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

«MasterChef» wurde ursprünglich für den britischen Fernsehsender BBC kreiert und entwickelte sich rasch zum Zuschauerknaller. Das Format gehört zu den erfolgreichsten Fernsehshows und wird weltweit von der Banijay-Gruppe produziert. Mittlerweile entstanden rund um den Globus mehr als 60 länderspezifische «MasterChef»-Adaptionen. CH Media holt nun das Erfolgsformat erstmals in die Schweiz.

Roger Elsener, Geschäftsführer CH Media Entertainment und Unternehmensleitungsmitglied, lässt sich wie folgt zitieren: «Kochshows erfreuen sich seit Jahren grosser Beliebtheit und zählen seit den Anfangszeiten von 3+ zur Sender-DNA. Mit der Lancierung von ‹MasterChef Schweiz› möchten wir an den Erfolg der vergangenen Jahre von Kochformaten wie ‹Bumann, der Restauranttester› anknüpfen und 3+ eine weitere gastronomische Note verleihen.»

«MasterChef Schweiz» wird im ersten Quartal 2022 auf 3+ Premiere feiern. Die hochkarätigen, prominenten Jurorinnen und Juroren werden erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten. (pd/lol)