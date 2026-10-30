SRF: Neue Kinderserie für den Abend

Publiziert am 30.10.2026

SRF zeigt ab Montag die Animationsserie «Nussbaumbandi». Es ist die erste Eigenproduktion dieser Art seit mehr als zehn Jahren, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Die Serie richtet sich an Kinder zwischen vier und sechs Jahren.

Das 26-teilige Format entstand im Rahmen des Pacte de l’audiovisuel gemeinsam mit der Produktionsfirma Dschoint Ventschr Filmproduktion. Produziert wurde sie von Sereina Gabathuler, die Regie führten Doris Wettstein und Victor Jaquier.

Im Mittelpunkt stehen die drei Freunde Yoko, Vikram und Siloé sowie das Eichhörnchen Sami. Sie erkunden die Natur vor ihrer Haustür und meistern Herausforderungen im Team. In den Episoden helfen sie etwa einem Zugvogel oder bauen ein Winterquartier für einen Igel. Die Serie vermittelt dabei Wissen über die Natur und thematisiert Freundschaft und Zusammenhalt.

RTS zeigt die französischsprachige Fassung «La cabane des copains» ebenfalls ab Montag. RSI strahlt die italienischsprachige Version «La banda della casa sull’albero» ab dem 15. November aus. Auf Play Suisse ist die Serie ab dem 2. November auf Schweizerdeutsch verfügbar, ausserdem vollsynchronisiert auf Französisch und Italienisch. (pd/spo)