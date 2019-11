Zum 60. Jubiläum von «Blick» wurden aus Tausenden Fotos in den Archiven die «herausragendsten, originellsten und emotionalsten» für das Buch «Blick war dabei – Boulevardfotografie von 1959 bis 2019» ausgewählt. Rund 400 Bilder aus der «Blick»-Historie sind im 224 Seiten starken Buch veröffentlicht, heisst es in der Mitteilung dazu. Ohne Schlagzeilen zwar, aber mit Legenden, um sie einzuordnen und die Hintergründe zu erklären. Bei 40 Bildern wird die ganze Story dahinter erzählt.







Seit der ersten Ausgabe am 14. Oktober 1959 habe die Fotografie eine Sonderrolle im «Blick» eingenommen, heisst es weiter. Eine Zeitung mit so vielen prominent platzierten Bildern, damals noch in Schwarz-Weiss, habe vorher in der Schweiz nicht existiert. Fotos seien in den Mittelpunkt gerückt und auf unkonventionelle Weise mit Text verknüpft worden, um Geschichten auf radikal andere Weise zu erzählen.

«Die Fotografie ist teils von einer unglaublichen Qualität», sagt Peter Wälty, der das Buch im Auftrag von Ringier herausgegeben hat, gegenüber persoenlich.com, und fügt an: «Wenn man ein Foto ohne die Headline vor sich hat, bekommt das Bild eine ganz andere Bedeutung. Ohne die Interpretationsanleitung wird es plötzlich mehrdeutig und erhält so eine höhere Ausdruckskraft. Teils sind die Bilder ja geradezu poetisch in ihrer Komposition.»

Wälty hat das Buch zusammen mit Fibo Deutsch, Christoph Kalt, Markus Edelmann und Ivo Tuchschmid – allesamt bei der Ringier beschäftigt – herausgegeben. «Zeitweise gabs nur punktuell was zu tun, dann wieder fast hundert Prozent. Der ganze Prozess dauerte von April bis September», sagt Wälty.

Fibo Deutsch, seit 1960 im Unternehmen und in verschiedenen Positionen beim «Blick», darunter als Nachrichtenchef und Chefredaktor «SonntagsBlick», ist so etwas wie das Gedächtnis des Hauses. Christoph Kalt, seit 2011 Bildredaktor beim «Blick», hat die Bildbestände durchforstet und die Auswahl selektiert. Markus Edelmann, Grafiker und seit 2002 Cheftechniker der Ringier-Kunstsammlung, hat das Buch mit seiner fachlichen Expertise unterstützt, genauso wie Ivo Tuchschmid, der als Projektmanager den Überblick behielt. Wälty studierte an der Universität Zürich Geschichte und Anglistik. Ab 2000 war der 53-Jährige Chefredaktor oder Digitalleiter für verschiedene Schweizer Online-Newsplattformen zuständig. Zuletzt als Geschäftsleiter Digital der Blick-Gruppe.

Das Buch erscheint am Donnerstag im deutschen Steidl-Verlag. (pd/wid)