Pacte de l’audiovisuel: 45 Millionen für Filme und Serien in 2025

Publiziert am 22.04.2026

Die Serie «Blind», die dieses Jahr ausgestrahlt werden soll, hat über 5 Millionen Franken erhalten, wie aus den «Facts & Figures» hervorgeht, die die SRG am Mittwoch publizierte. 4,9 Millionen Franken gingen an die Produktion der 2. Staffel von «Maloney».

Der aktuelle Pacte de l’audiovisuel gilt bis Ende 2027. Für danach soll eine neue Vereinbarung verhandelt werden. Die SRG muss aber bis 2029 270 Millionen Franken einsparen, schreibt das Medienunternehmen in der Mitteilung. «Wie stark die Sparmassnahmen die Filmförderung tangieren werden, wird bei den Verhandlungen des neuen Pacte de l’audiovisuel mit den Partnerverbänden besprochen.» (pd/spo)