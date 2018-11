Designathon 2018: 48 Stunden lang die Zukunft neu denken

Das Thema in diesem Jahr ist «Swarm». «Damit Swarm möchten wir die Teilnehmer herausfordern, den Status urbaner Räume in Frage zu stellen und neue Wege in den Bereichen Mobilität, Verhalten und kollektive Intelligenz zu identifizieren», schreiben die Organisatoren auf ihrer Webseite. Es gehe dabei um Fragen wie: Wie können alternative Transportformen aussehen und welche Rolle können Sharing-Systeme und Zustelldienste erfüllen? Wie können wir unser Verständnis von Eigentum und wirtschaftlichen Transaktionen ändern? Wie können wir einen ganzheitlichen Standpunkt entwickeln, der über unsere eigenen kleinen Mikrokosmen hinausgeht? Wir wissen bereits über die Auswirkungen von Social-Media-Plattformen auf politische Ereignisse, die Präsenz von Google und Wikipedia in den heutigen Schulen und ihre Rolle beim Wissenserwerb. Wie werden wir Informationen verbreiten und anhand welcher Informationen - und aus welchen Quellen - bilden wir unsere Meinungen?

Die besten Arbeiten werden von einer unabhängigen Jury prämiert, es winken attraktive Preise. Daneben bietet der Designathon zahlreiche Workshops, Vorträge und viel leckeres Essen. Mitmachen können nicht nur Designprofis, sondern alle, heisst es.

Der Designathon findet vom 16. bis 20. November 2018 im Kraftwerk in Zürich statt. Die Präsentationen am Sonntagnachmittag sind öffentlich und kostenlos. (pd/eh)