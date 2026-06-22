Art Basel: 90'000 besuchten die Kunstmesse

Publiziert am 22.06.2026

Die Galerien hätten über alle Sektoren und Preissegmente hinweg starke Verkäufe gemeldet, teilte die Art Basel am Sonntag mit. Zu den grössten gemeldeten Verkäufen gehörten demnach ein Gemälde von Pablo Picasso für 35 Millionen Dollar sowie ein Werk von Gerhard Richter für 20 Millionen Dollar.

Die diesjährige Ausgabe habe die Rolle Basels als zentralen jährlichen Treffpunkt des internationalen Kunstmarktes bestätigt. Neu waren unter anderem das Format «Basel Exclusive» sowie die Europa-Premiere der Plattform «Zero 10», die Künstlerinnen und Künstlern mit digitalen Technologien gewidmet ist.

Das Publikum reiste aus 103 Ländern an, wobei die europäische Beteiligung besonders stark war. Zudem besuchten Sammlerinnen und Sammler sowie Kunstfachleute aus Nord- und Südamerika, Asien, dem Nahen Osten und Afrika die Messe. Auch Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 270 Museen und Stiftungen waren anwesend.

Die nächste Ausgabe der Art Basel in Basel findet vom 17. bis 20. Juni 2027 statt. (sda/nil)