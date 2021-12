Wenn Filmerinnen und Filmer sowie Designerinnen und Designer zusammen in einem Studio arbeiten, kann daraus eine Freundschaft, ein spezieller Humor und eine eigene Kultur entwickelt werden. Böse Zungen könnten auf eine vorgebliche Nichternsthaftigkeit beharren. Vielleicht ist da was dran. Was die Pixelfarm und Boff aber ernst nehmen, ist ihr Handwerk und die Liebe zum Job, wie die beiden Firmen in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben.

Zürich, New York, Paris, Lissabon, Milano, Tokyo, Seoul … Bern sollte auch auf dieser Liste stehen. Und wieso das Ganze auf Koreanisch? Weil «Jingle Bells» auf Schweizerdeutsch einfach nicht ansatzweise so gut klingt.

Mit dieser etwas speziellen und absurden Darbietung wollen die Kreativen der Pixelfarm und Boff auf etwas hinweisen: Bern ist genauso international wie andere Weltmetropolen. Um top Qualität in den Bereichen Design, Animation, Film und Social Media zu bekommen, muss man nicht immer weit reisen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Zürich, London und New York seien Schnee von gestern. Von Bern für Bern und die ganze Welt.

Für diesen Clip haben die Bernerinnen und Berner koreanisch gelernt und einen Song geschrieben, produziert und verfilmt. Dies ist zwar ein Cover des bekannten Klassikers «Jingle Bells» – aber mit internationalem Charme und direkt aus dem «Breitsch» in Bern.

Abschliessend schreiben Pixelfarm und Boff: «Es gilt in aussergewöhnlichen und manchmal nicht einfachen Zeiten, den Humor nicht zu verlieren! Eine Hommage an den K-Pop.»

Verantwortlich bei der Pixelfarm: Sandra Schneider (Gesang), Tom Hänni (Saxophon), Joël Kipfer (Geige), Reno Bertolotti (Gitarre), Zora Gauch (Gesang), Sandro Gygli (Blasharmonika), Vaidehi Hofer (Gesang); verantwortlich bei Boff: Adrian Berteletti (Trompete), Alejandro Ortega (Lead-Gesang), Yves Farine (Schlagzeug); Filmproduktion: Boff; CI/CD: Pixelfarm; Sounddesign und Audioproduktion: Boff. (pd/cbe)