Ringier: Adolf Muschg mit «Ehrenpreis für politische Kultur» ausgezeichnet

Publiziert am 09.08.2025

Mit Adolf Muschg, «dem wohl letzten Dichter mit Wurzeln in der Zeit von Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt», werde zum ersten Mal ein Schweizer geehrt. Muschg habe die Schweiz immer wieder an ihre Lebenswirklichkeit mitten in Europa erinnert, liess sich der Präsident der Hans Ringier Stiftung, Frank A. Meyer, in der Medienmitteilung zitieren. Die Verleihung fand am Samstag in Ascona statt.

Unter den bisherigen Preisträgern befinden sich Politiker wie Alexei Nawalny, Jean-Claude Juncker, Jean-Claude Trichet, Hans-Dietrich Genscher, Wolfgang Schäuble oder Mario Draghi, aber auch Intellektuelle wie die Philosophen Jürgen Habermas und Peter Sloterdijk oder der Historiker Heinrich August Winkler. (sda/nil)