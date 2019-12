Am Donnerstag, 23. Januar 2020 erfahren die Gäste aus der Schweizer Filmbranche im Landhaus, wer für den 23. Schweizer Filmpreis nominiert wurde. Auf Initiative des Bundesamtes für Kultur wurde die Nacht der Nominationen neu auf den Beginn der Solothurner Filmtage gelegt: Die Nominierten für den Schweizer Filmpreis werden am zweiten Tag der Solothurner Filmtage angekündigt. Auf diese Weise erhalte das breite Publikum die Möglichkeit, während des Festivals die nominierten Filme auf der grossen Leinwand zu sehen, schreibt das Bundesamt für Kultur in einer Mitteilung vom Montag, 23. Dezember.

Die Woche der Nominierten widmet sich vom 23. bis 29. März 2020 in den Genfer Cinémas du Grütli und im Filmpodium Zürich den nominierten Filmen. Die öffentlichen Veranstaltungen bilden das Rahmenprogramm der Preisverleihung und bieten dem Publikum Gelegenheit, mit den Filmschaffenden zu diskutieren.

Die 23. Verleihung des Schweizer Filmpreises findet am Freitag 27. März 2020 in der Halle 622 in Zürich Oerlikon in Anwesenheit von Bundesrat Alain Berset statt. Die Ehrung des einheimischen Filmschaffens wird vom Bundesamt für Kultur mit den Partnerinnen SRG SSR und Association «Quartz» Genève Zürich realisiert und in Zusammenarbeit mit Swiss Films, der Schweizer Filmakademie und den Solothurner Filmtagen organisiert. Seit 2012 wird die offizielle Ehrung des Schweizer Filmschaffens vom Bund ausgerichtet.

Für den Schweizer Filmpreis 2020 sind insgesamt 69 Filme zugelassen, davon 18 Spielfilme, 26 Dokumentarfilme, 10 Animationsfilme und 15 Abschlussfilme. Für die Nominierten sowie für den Ehrenpreis und den Spezialpreis der Akademie steht ein Preisgeld von insgesamt 427‘500 Franken zur Verfügung.

Die Auszeichnung umfasst elf Kategorien: Je fünf Filme werden nominiert für «Bester Spielfilm» und «Bester Dokumentarfilm». In den Kategorien «Bester Animationsfilm», «Bester Abschlussfilm», «Bestes Drehbuch», «Beste Darstellerin», «Bester Darsteller», «Beste Nebendarstellerin / Bester Nebendarsteller», «Beste Filmmusik», «Beste Kamera» sowie «Beste Montage» werden je drei Filme oder Leistungen nominiert. In der Kategorie «Bester Kurzfilm» war die Anzahl Filme, die 2019 die Zulassungskriterien erfüllten, sehr niedrig. Aus diesem Grund erfolgt in dieser Kategorie für den Filmpreis 2020 keine Nomination.