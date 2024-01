Kunsthaus: Alex Hefter wird Leiter Verkauf und Services

Alex Hefter wird neuer Leiter Verkauf & Services beim Kunsthaus in Zürich. Per 1. März übernimmt er die Leitung dieses Geschäftsbereichs von Christoph Stuehn, wie es in einer Mitteilung heisst.

Man danke Stuehn für seinen herausragenden Einsatz und gönne ihm die kreative Pause, die ihn zur nächsten spannenden Herausforderung führen möge, schreiben die Kunsthaus-Verantwortlichen. Die Rolle des Vizedirektors, die Stuehn seit 2021 innehatte, wird von Alex Schneider, Leiter Finanzen und Betrieb, übernommen.

Alex Hefter hat sein Studium an der Staatlichen Akademie der Künste Stuttgart 1999 als Diplom-Designer abgeschlossen. Während seiner bisherigen Karriere hat er über viele Jahre das Image und die Identity mehrerer öffentlich-rechtlichen Kultur- und Medienunternehmen geprägt, in den Jahren seiner Tätigkeit in der Schweiz insbesondere das Schweizer Radio und Fernsehen, SRF (persoenlich.com berichtete).

Für seine Arbeiten sei Alex Hefter bisher mit über 200 internationalen Awards ausgezeichnet worden, so das Kunsthaus. (pd/wid)