Hans Ringier Stiftung: Alexei Nawalny mit Preis geehrt

Oscars

«Foudre» vertritt die Schweiz in Hollywood

Der Spielfilm von Regisseurin Carmen Jaquier wird in der Kategorie bester internationaler Film eingereicht.

