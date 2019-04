Pünktlich zum Start der Schwingsaison lanciert Radio Central die Social-Media-Kampagne «Der Schwingfluencer». Im Zentrum dieser Kampagne steht Alfons Spirig, der rund 70-jährige Verwaltungsratspräsident von Radio Central. Seit rund 30 Jahren berichtet er für den Zentralschweizer Radiosender von Schwingfesten aus der ganzen Schweiz, trifft Schwinger, Organisatoren und Funktionäre. Mit der «Schwingfluencer»-Kampagne wagt er sich nun aber in die für ihn neuen Gefilde der sozialen Medien, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ab sofort nimmt «Der Schwingfluencer» jeden Freitag in einem kurzen Video auf Facebook und Instagram Stellung zu den unterschiedlichsten Behauptungen rund um den Schwingsport. Von der Vorbereitung auf die ersten Kranzfeste bis zum diesjährigen Höhepunkt, dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug. Aktuelle News und Fakten, Analysen und Anekdoten zum Geschehen im und um den Sägemehlring runden den Auftritt ab.







Das Ziel der Kampagne sei es, die Stellung von Radio Central im Schwingsport noch weiter zu stärken. Nachdem sich der Sender seit seinem Bestehen «dank regelmässiger und lebhafter Berichterstattung als das Radio im Schwingsport» etablieren konnte, soll diese Position nun durch die Expertise und die Authentizität von Alfons Spirig auch auf die sozialen Medien ausgeweitet werden, wie es weiter heisst.

Auch offline bekommt «Der Schwingfluencer» seinen Platz. Die Kampagne wird ab Ende April mit «Folged em Schwingfluencer» ergänzt, dies in Form von lebensgrossen «Schwingfluencer»-Karton-Figuren, die an ausgewählten Standorten in der Zentralschweiz als «Selfie-Sujet» dienen. Unter allen geposteten Selfies werden Tickets für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Zug verlost. (pd/cbe)