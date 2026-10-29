Publiziert am 29.10.2026

Goldbach Neo soll im ersten Quartal 2027 von der Zürcher Binz an die Werdstrasse ziehen. Das sagte Goldbach-CEO Christoph Marty gegenüber dem Klein Report. Ursprünglich war ein Umzug ins Terlinden-Haus in Küsnacht vorgesehen, wo die Goldbach Group ihren Hauptsitz hat.

Der Standortwechsel folgt der neuen Organisation: Per 1. November wird Goldbach Neo laut Marty direkt der TX Group unterstellt. CEO Tom Gibbings berichtet künftig an Daniel Mönch von der TX Group statt an Marty. Im Verwaltungsrat ändert sich nichts, er besteht weiterhin aus Mönch, Christian Vaglio und Marty. Goldbach hatte bereits Mitte Oktober mitgeteilt, dass Neo innerhalb der TX Group «operativ eigenständig» geführt werde.

Marty konzentriert sich als CEO der neuen Goldbach auf die Vermarktung von Bewegtbild, nachdem die Goldbach Audience in die Goldbach Media integriert wurde (persoenlich.com berichtete). Im Zuge der Neuausrichtung unter dem Stichwort «Total Video» hatten Chief Commercial Officer Raoul Gerber und Stefan Wagner, Managing Director der Goldbach Audience, ihren Abgang angekündigt. Die Bewegtbildvermarktung verantworten unter Marty neu Alexander Duphorn, Carsten Kollmus und Thomas Spiegel. (cbe)