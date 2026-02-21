NZZ: Alicja Kwade gestaltet Kunstausgabe

Publiziert am 21.02.2026

Die Bildhauerin und Installationskünstlerin ist bekannt für ihre geometrisch reduzierten Arbeiten, in denen sie grundlegende Fragen über Zeit, Realität und Wahrnehmung stellt, schreibt die NZZ in einer Mitteilung.

Die Titelseite der Ausgabe zeigt eine Kugel – eines der zentralen Motive in Kwades Schaffen – als Erdball aus ungewohnter Perspektive: ohne erkennbare Kontinente, fast vollständig vom Meer bedeckt. Das Bild steht exemplarisch für Kwades künstlerische Haltung, die sie im begleitenden Interview so beschreibt: «Wir tun so, als ob diese Welt ohne uns nicht existieren könnte. Meines Erachtens käme sie aber auch ganz gut ohne uns zurecht.» Auf den Textseiten erscheinen runde Schatten, die an das Erdballmotiv anknüpfen.

Parallel zur Sonderausgabe erscheint eine limitierte Kunstedition. Das Werk «Sic Transit Gloria Mundi» (2026) zeigt eine Kugel aus blauem Sodalith auf einem Sockel aus weissem Marmor, umzogen von einem Ring aus gebogenem Bleistift. (pd/spo)