ZFF: An umstrittenem Dokfilm wird festgehalten

«Russians at war» wird wie geplant am 20. Zurich Film Festival (ZFF) gezeigt, wie Festivaldirektor Christian Jungen am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Zürich sagte.

Der Film, für den Trofimova eine russische Militäreinheit im Krieg gegen die Ukraine mehrere Monate lang begleitete, löste vor allem bei Ukrainerinnen und Ukrainern heftige Reaktionen aus. Vorführungen am Toronto Film Festival mussten wegen Drohungen abgesagt werden.

Ukrainisches Aussenministerium protestiert

Der Film war vorübergehend von der Website des ZFF verschwunden. Ein Sprecher des ukrainischen Aussenministeriums warnte das ZFF in einer Mitteilung auf X am Donnerstag, die Vorführung des Films würde den Ruf des Festivals ruinieren. Es handle sich nicht um einen Dokumentarfilm, sondern um einen Propagandafilm, der Kriegsverbrechen verharmlose.

We are outraged that @zurichfilmfest is considering screening "Russians at War."



We strongly condemn any attempts to give Russia a cultural stage on which to whitewash its war crimes, while Russian troops continue to commit atrocities against Ukrainians.#NoStageForRussia pic.twitter.com/Xom3jyxskc