Publiziert am 29.10.2026

Der ADC Switzerland wirbt erneut um neue Mitglider. Angesprochen sind Kreative aller Berufsgattungen der Kommunikationswirtschaft. Als gemeinsamen Nenner seiner Mitglieder nennt der Club «Exzellenz in der kreativen Leistung». Einzureichen sind per Mail ein Lebenslauf, ein Portfolio sowie Leistungsnachweise wie Auszeichnungen oder Ausstellungen.

Als Kriterien führt der ADC unter anderem Anerkennung in der eigenen Fachdisziplin und die Arbeit für Auftraggeber an. Konkrete Schwellenwerte nennt er nicht. Die Kommission, die über die Aufnahme entscheidet, besteht aus Vorstands- und Aktivmitgliedern.

Formal vorausgesetzt ist ein Wohnsitz in der Schweiz oder das Schweizer Bürgerrecht. Der Jahresbeitrag beträgt weiterhin 850 Franken. Bewerbungen nimmt der Verein bis Montag, 14. Dezember, für eine Mitgliedschaft entgegen. Die Kommission tagt damit im Januar statt wie 2025 Anfang Dezember. Damals lief die Frist am 24. November ab (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)