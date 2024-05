Filmfestival Cannes: Anasuya Sengupta wird geehrt

Publiziert am 25.05.2024

Der Film des Regisseurs Konstantin Bojanov hatte vor einer Woche in Cannes in Anwesenheit von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider Weltpremiere gefeiert. «Le procès du chien» von Laetitia Dosch, der andere Schweizer Film in dem Wettbewerb mit 18 Filmen, ging leer aus.

Regisseur Bojanov sagte über seinen Kriminalfilm «The Shameless» zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA, offiziell sei es ein Schweizer Film, «auch wenn er in Hindi ist». Der Streifen ist eine Koproduktion von fünf Ländern: der Schweiz, Frankreich, Bulgarien, Taiwan und Indien.

In dem Film sucht die Prostituierte Renuka (gespielt von Anasuya Sengupta) Zuflucht in einer nordindischen Gemeinschaft von Sexarbeiterinnen, nachdem sie in einem Bordell in Delhi einen Polizisten getötet hat. Dort beginnt sie eine verbotene Romanze mit der 17-jährigen Devika. Gegen alle Widrigkeiten versuchen sie, sich einen Weg in die Freiheit zu bahnen.

Weitere Preise

Den Hauptpreis in der Sektion «Un Certain Regard» holte am Freitagabend der Film «Black Dog» des chinesischen Regisseurs Guan Hu. Der Jurypreis ging an Boris Lojkines Sozialdrama «The Story of Souleymane».

Den Preis für die beste Regie teilen sich dieses Jahr Roberto Minvervini («The Damned») und Rungano Nyoni («On Becoming a Guinea Fowl»). Als besten Darsteller kürte die Jury Abou Sangare («The Story of Souleymane»). Den Nachwuchspreis heimste Louise Courvoisier für «Holy Cow» ein, während Tawfik Alzaidis «Norah» mit einer besonderen Erwähnung bedacht wurde.

Die Hauptpreise bei den 77. Internationalen Filmfestspielen in Cannes werden am Samstagabend vergeben. 22 Beiträge konkurrieren um Auszeichnungen wie die Goldene Palme für den besten Film. Weitere Trophäen gibt es für die beste Regie, die beste Darstellerin und den besten Darsteller. Der Grosse Preis der Jury gilt als zweithöchste Auszeichnung. (sda/cbe)