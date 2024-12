Publiziert am 12.12.2024

Der Zürcher Zeichner Andreas Ackermann ist der Gewinner des Swiss Cartoon Award 2024. Seine unter dem Künstlernamen «Oger» veröffentlichte Karikatur «Halloween 2024» wurde am Donnerstag im Museum für Kommunikation in Bern ausgezeichnet. Die prämierte Karikatur erschien am 31. Oktober 2024 auf der Satireplattform «Die Petarde» und thematisiert den Nahostkonflikt.

«Beim Nahostkonflikt hat man gesehen, wie schwierig es ist, Position zu beziehen, auch für Cartoonist:innen. Es gibt nach mehr als einem Jahr Krieg nicht mehr die ganz einfache Gut-und-Böse-Zuordnung, und das bringt dieser Cartoon wunderbar auf den Punkt», begründet Marco Ratschiller, Cartoonist und Präsident des Vereins Gezeichnet, den Juryentscheid. Lea Willimann, Leiterin des Comicfestivals Fumetto, ergänzt: «Die Qualität dieses Cartoons ist, dass er viel Aktuelles aus diesem Jahr erzählt, in einem sehr einfachen und sehr guten Witz.»

Die Jury vergab zudem zwei zweite Plätze ex aequo an Vincent Di Silvestro für «Albert Rösti rouvre la porte du nucléaire» (Vigousse) und an Ruedi Widmer für «Banküberfall» (Der Landbote). Der dritte Platz ging an Patrick Chappatte für seine Karikatur «Sur le chemin de la Maison Blanche» (NZZ am Sonntag).

Insgesamt wurden 246 Cartoons und Karikaturen von 50 Zeichnerinnen und Zeichnern eingereicht. Die prämierten Werke sind Teil der Ausstellung «Gezeichnet 2024» im Museum für Kommunikation, die bis zum 23. Februar 2025 läuft. (pd/cbe)