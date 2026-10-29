Martin Suter: «Ohne den Schluss zu kennen, beginne ich keinen Roman»

Martin Suter wollte immer Schriftsteller werden. Doch bevor er zum gefeierten Bestsellerautor wurde, ging er 1968 aus amourösen Gründen in die Werbung. Warum er diese mit Emmentaler beinahe abschaffte und warum er sich trotzdem an der grössten Schweizer Agenturfusion aller Zeiten beteiligte, erzählt er im Gespräch.

Martin Suter wurde 1948 in Zürich geboren. Die ersten fünf Jahre verbrachte er in Zürich-Oerlikon, später wuchs er im Kanton Freiburg auf, wo er das Collège Saint-Michel besuchte. 1968 liess er sich bei GGK Basel zum Werbetexter ausbilden, mit 26 Jahren war er bereits Creative Director der Agentur. Er gehörte früh dem frisch gegründeten ADC an und wurde nach einer Kampfwahl sogar dessen Präsident. Mit dem verstorbenen Robert Stalder gründete er die preisgekrönte Agentur Stalder & Suter. Nach seinem Ausstieg gründete er zusammen mit Jean Etienne Aebi die legendäre Grossagentur ASGS/BBDO an der Zürcher Rotbuchstrasse, die aber bereits nach wenigen Jahren scheiterte. Dies bewog Suter, der damals schon Drehbücher, Kolumnen und Reportagen verfasste, dazu, freier Schriftsteller zu werden. Mit seinem Erstling «Small World» glückte ihm 1997 bereits ein internationaler Achtungserfolg. Auch seine folgenden Romane wie «Die dunkle Seite des Mondes», «Ein perfekter Freund», «Der Koch» oder «Melody» eroberten regelmässig die Bestsellerlisten. Martin Suter, der zuvor auch auf Ibiza und in Guatemala gelebt hatte, wohnt heute mit seiner Tochter wieder in seiner Heimatstadt Zürich.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – dem ADC Switzerland, dem Club der führenden Kreativen, den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.