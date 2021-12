SRF: Angebot in Gebärdensprache wird ausgebaut

Ab 9. Januar 2022 wird das Wissensmagazin «Einstein» wöchentlich über aktuelle und hintergründige Themen aus allen Wissensbereichen berichten. Immer sonntags um 10.50 Uhr wird «Einstein» auf SRF info ausgestrahlt und danach als Video-on-Demand bei Play SRF gebärdet verfügbar sein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Team der Gebärdensprachdolmetscherinnen und

-dolmetscher für die Sendung «Einstein» besteht aus den Mitarbeiterinnen der Stiftung Procom: Tamara Bangerter, Lisa Arter, Cibylle Hagen, Tanja Leuenberger und Lorena Singy.

Premiere für SRF

SRF arbeitet erstmals regelmässig mit gehörlosen Gebärdensprachübersetzerinnen und -übersetzern zusammen, wie es weiter heisst. Das Team besteht aus Mitarbeitenden von SwissTXT, Tochter und Multimedia-Kompetenzzentrum der SRG SSR. Zum Team gehören Barbara Rossier, Marcos Denis und Rolf Perrollaz. «Die Gebärdensprache wächst – mit uns! Ich freue mich als Fachspezialistin Gebärdensprache und als Gebärdensprachübersetzerin auf die Zusammenarbeit mit SRF. Gemeinsam gehen wir einen Schritt voran», lässt sich Barbara Rossier in der Mitteilung zitieren.

Ab 5. Januar 2022 berichtet «Mitenand» wöchentlich über die Arbeit gemeinnütziger privater Organisationen und der Glückskette, wie es weiter heisst. Immer donnerstags um 09.20 Uhr wird «Mitenand» auf SRF info ausgestrahlt und danach als Video-on-Demand bei Play SRF gebärdet verfügbar sein.

Ab 21. Januar 2022 werden die «SRF Kinder-News» wöchentlich über Nachrichten aus der Schweiz und der ganzen Welt für Kinder verständlich in Gebärdensprache erklärt. Immer freitags ab 17.00 Uhr auf Play SRF, wie es weiter heisst.

Auch Reihe «Helveticus» wird gebärdet angeboten

«Helveticus» erzähle die Geschichte unseres Landes mit spannenden Ereignissen, Errungenschaften und Persönlichkeiten. «Kurzweilig, animiert und witzig führt diese Zeitreise durch alle vier Landesteile der Schweiz», schreibt SRF. Die erste Staffel wird Anfang Jahr auf Play SRF publiziert. Die zweite Staffel folge «zeitnah».

Die SRG baut das Angebot von Sendungen in Gebärdensprache, Audiodeskription und Untertitelungen laut eigenen Angaben jährlich aus. Seit 2018 gelte eine Vereinbarung mit sieben Verbänden für sinnesbehinderte Menschen. Diese regle, welche Sendungen untertitelt, welche Inhalte audiodeskribiert oder gebärdet werden. Bis 2022 sollen national Tausend Stunden in Gebärdensprache angeboten werden, so SRF weiter.

Natacha Rickenbacher, Fachspezialistin Barrierefreies Angebot bei SRF: «Ich freue mich sehr, dass wir das Angebot in Gebärdensprache weiter ausbauen können – insbesondere auch die regelmässige Zusammenarbeit mit gehörlosen Gebärdensprachübersetzerinnen und -übersetzer.»

Barrierefreie Angebote bei SRF

SRF erleichtere Menschen mit Hör- oder Sehbehinderung die Teilhabe am TV-Angebot durch untertitelte, audiodeskribierte und gebärdete Inhalte. Ausserdem sorgt SRF für barrierefreie Webseiten. Informationen zum gesamten barrierefreien Angebot bei SRF sind hier zu finden.

Alle Sendungen in Gebärdensprache im Überblick – die Sendungen sind auch auf Play SRF und HbbTV verfügbar.