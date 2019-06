Solothurner Filmtage: Anita Hugi übernimmt die Leitung

Die gebürtige Grenchnerin Anita Hugi übernimmt per August die Leitung der Solothurner Filmtage. Das gaben die Filmtage am Donnerstag bekannt. Die Journalistin, Autorin und Produzentin tritt die Nachfolge von Seraina Rohrer an.

Hugi, Jahrgang 1975, verantwortete bisher die Sternstunde Kunst des Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Auch das Filmgeschäft ist nicht neu für sie: 2016 wird sie zur Programmdirektorin des Festival Internationl du Film sur l'Art (FIFA) in Montréal gewählt. Daneben sei Hugi als Expertin, Jurorin, Dozentin sowie als Produzentin einer eigenen Filmfirma tätig, schreiben die Filmtage in einer Mitteilung.

Die neue Direktorin verfüge über ein «weitreichendes Netzwerk in der nationalen und internationalen Film-, Festival-, Förderungs- und Medienlandschaft», lässt sich Filmtage-Präsident Felix Gutzwiller zitieren.

Die Solothurner Filmtage sind die Werkschau des Schweizer Filmschaffens. Seraina Rohrer hatte das achttägige Filmfest seit acht Jahren geleitet und weiterentwickelt. Die Filmwissenschaftlerin übernimmt bei Pro Helvetia den neuen Bereich Innovation und Gesellschaft. Die 55. Filmtage – die ersten unter der Ägide von Hugi – finden vom 22. bis 29. Januar 2020 statt. (sda/cbe)