Teleblocher: «Die genialste Markeneinführung der Schweiz»

Publiziert am 27.10.2026

Seit 2007 sitzt Matthias Ackeret jeden Freitag mit Christoph Blocher vor der Kamera, und zwar ohne Vorgaben und ohne Notizen. «Ich hatte noch nie einen Zettel in dieser Sendung», sagt er. Die Kritik der Anfangszeit habe ihn «extrem gestresst». Inzwischen sieht er es anders: «Noch nie ist in der Schweiz eine Marke so lanciert worden, und es hat nichts gekostet.» Im persoenlich.com-Podcast erzählt Ackeret auch, wie ein Aufnahmetag abläuft und welche Rolle Silvia Blocher spielt, deren Blumenschmuck viele Reaktionen auslöst. Für einmal ist die Folge eine «Extended Version», mit Originaltönen aus Teleblocher von der ersten Folge bis zum Jubiläum.

Zum Jahrbuch Qualität der Medien wirft Christian Beck einen vertieften Blick auf die Ranglisten. Er zeigt unter anderem, dass srf.ch erstmals hinter TeleZüri liegt und das «Echo der Zeit» nicht mehr die beste Radiosendung ist. Und er verrät, welcher Regionalsender in der Gesamtrangliste vor allen Sendungen von SRF landet:

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (cbe)