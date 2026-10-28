Novu: Nenad Tripic übernimmt die Führung

Publiziert am 28.10.2026

Nenad Tripic ist seit dem 1. September 2026 CEO von Novu. Er verantwortet laut einer Mitteilung die strategische Weiterentwicklung der Agentur. Tripic verfügt über langjährige Erfahrung im Aufbau von Technologieorganisationen. Zuletzt war er Chief Technology Officer der Well Gesundheit AG.

Er folgt auf Manuel Strebel und Timothy Zemp, die Novu bisher gemeinsam als Co-Geschäftsführer geleitet haben. Strebel verlässt das Unternehmen für eine neue berufliche Herausforderung. Zemp übernimmt die Funktion des CFO bei der Union Group AG, die Novu im Juli 2025 übernommen hatte (persoenlich.com berichtete).

Mehr Beratung, Data und AI

Mit der neuen Führung will Novu seine Positionierung schärfen. Das Unternehmen entwickelt seit 2014 Webauftritte und E-Commerce-Lösungen und beschäftigt 45 Mitarbeitende an den Standorten Zürich, Bern und Basel. Künftig will es sich stärker als umfassender Technologiepartner etablieren und dafür strategische Beratung, Software Engineering, Data und AI zusammenführen.

Laut Tripic verändert AI, was mit digitalen Produkten und Dienstleistungen möglich ist. Gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden wolle er Ideen verwirklichen, die bisher ausser Reichweite lagen. Martin Stauch, Managing Director der Union Group, ist überzeugt, dass Tripic die richtigen Voraussetzungen mitbringt, um Novu in die nächste Entwicklungsphase zu führen und die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe zu stärken. (pd/cbe)