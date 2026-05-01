Queens: Annabelle lanciert neuen Podcast

Publiziert am 01.05.2026

Zur Auftaktfolge des Podcasts «Queens» hat Annabelle-Chefredaktorin Barbara Loop die Schauspielerin Esther Gemsch eingeladen. Die 70-Jährige spricht über ihre Karriere im Filmbusiness sowie über Übergriffe, die sie nach eigenen Angaben fast zerbrochen hätten.

Weitere geplante Gäste sind die Schriftstellerin Federica de Cesco, die Kommunikationsexpertin Beatrice Tschanz, die Gynäkologin Brida von Castelberg sowie die Clownin Gardi Hutter.

Das Format erscheint einmal pro Monat und ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Produziert wird es von Ellie Media. (pd/cbe)