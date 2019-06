Switzerländers

Grösstes interaktives Filmprojekt lanciert

Tamedia will aus Videos von Lesern einen 90-minütigen Kinofilm produzieren. Regie führt Michael Steiner.

Tamedia ruft Menschen in der ganzen Schweiz dazu auf, eigene Videos zu drehen, in denen sie ihre Geschichten erzählen. Daraus entsteht ein 90-minütiger Film, der im Frühling 2020 seine Premiere in den Schweizer Kinos feiern wird. Regie führt Michael Steiner.