Monocle: Antje Petzold von der NZZ eingewechselt

Das Sales-Team von Monocle baut in Zürich weiter aus. Mit der Ernennung von Antje Petzold stärkt und erweitert der Verlag sein Team für den Verkauf von Anzeigen und massgeschneiderten Inhalten sowie das Kundenmanagement in Kontinentaleuropa.

Die Anstellung folgt nach der Etablierung von Konfekt, einem neuen, vierteljährlichen Premium-Magazin, das sich an eine wohlhabende, unabhängige und weibliche Leserschaft richtet.

Deutschland und die Schweiz sind weiterhin Schlüsselmärkte für Monocle und Konfekt, sowohl aus Sicht der Leserschaft als auch der Anzeigenkunden. Aufbauend auf den bisherigen Erfolgen und dem Wachstum von Monocle wird Petzold in der neu geschaffenen Position als Advertising Manager (Europe) den Vertrieb und die Geschäftsentwicklung für Konfekt in Europa leiten und sich dem Team anschliessen, das sowohl für Monocle- als auch für Konfekt-Anzeigenkunden in DACH zuständig ist.

Die Präsenz vor Ort ermöglicht Monocle und Konfekt eine noch persönlichere Betreuung der Kundenbeziehungen und bedeutet eine leichte Erreichbarkeit für bestehende und potenzielle Anzeigenkunden. «Schon als ich das erste Mal von Konfekt gehört habe, war ich begeistert vom Konzept und das Ergebnis hat meine Erwartungen sogar noch übertroffen. Ich kann mich mit allen Produkten des Monocle-Portfolios sehr gut identifizieren und widme mich daher mit grosser Begeisterung der neuen Herausforderung», lässt sich Antje Petzold in einer Mitteilung zitieren.

Petzold wechselt von der NZZ zu Monocle und Konfekt. Dort betreute sie sechs Jahre lang alle Luxus- und Lifestyle-Kunden, darunter die NZZ am Sonntag und das Z-Magazin. Sie bringt umfangreiche Erfahrungen im Premium-Segment sowie im Zeitschriftenmarketing mit. (pd/eh)