Coronavirus: APG Poster Night findet nicht statt

Die schlechten Nachrichten in der Eventbranche häufen sich: Neben zahlreichen Messen und Firmenanlässen wie dem Genfer Autosalon, dem Marketing Tag und, wie gestern bekannt wurde, der Clear-Channel-Party hat nun auch APG bekannt gegeben, dass die Poster Night nächste Woche nicht stattfinden wird.

In der Mitteilung vom Dienstagmittag heisst es: «Angesichts des sich weiter ausbreitenden Corona-Virus hat sich die APG nach sorgfältiger Prüfung der Sachlage entschieden, die Poster Night vom 12. März ersatzlos abzusagen.»

Man bedauere dies sehr, denn man hätte gerne den Teilnehmern die besten Plakate von 2019 auf grosser Bühne vorgestellt und die Gewinner gefeiert, heisst es weiter. «Allerdings bedeuten grosse Menschenansammlungen derzeit ein erhöhtes gesundheitliches Risiko, dem wir unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden nicht aussetzen möchten», so APG.

Die Gewinner der sechs Kategorien sowie das Poster of the Year werden nun am 13. März mittels Medienmitteilung verkündet. Die Resultate werden sie nach Veröffnentlichung auf persoenlich.com lesen können. (pd/lol)